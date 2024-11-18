الحديدة..صحة حيس توجه مناشدة لإنقاذ المصابين بالكوليرا بعد تسجيل وفيات

المنامة - ياسر ابراهيم - وجه مكتب الصحة والسكان بمديرية حيس (جنوب الحديدة)، مناشدة عاجلة إلى وزارة الصحة والمنظمات الصحية، للقيام بواجبها للحد من تفشي الكوليرا في المديرية، في ظل وقف الدعم عن قسم معالجة الإسهالات في مستشفى حيس الريفي منذ شهرين.

وأكد مدير عام المكتب الدكتور محمد طالب حَمَنه، في المناشدة التي نشرها إعلام السلطة المحلية، أن المستشفى يستقبل حالات يومية مصابة بالإسهالات المائية والكوليرا، مع الإشارة إلى تسجيل حالات وفاة اليومين الماضيين.

وأوضح أنه تم تسجيل حالات خطرة ومؤكدة مصابة بالكوليرا وصلت إلى مركز العزل الخاص بالإسهالات، وقد تم التأكد من إصابتها بالكوليرا بعد إرسال أكثر من 6 حالات إلى المختبر المركزي في تعز.

ولفت أن الوباء بات مستوطناً في المديرية وسط صعوبات كبيرة تواجهها السلطات الصحية للتغلب على مواجهة الأعداد المتزايدة من المرضى وغياب الدعم الحكومي والإغاثي للمستشفى.

وحذّر الدكتور حَمَنه، من الوضع الكارثي التي تعاني منه المديرية بسبب تفشي هذا الوباء الخطير، الذي بات يهدد حياة الآلاف من السكان، مناشداً وزارة الصحة والمنظمات الإغاثية إلى دعم الوحدة للقيام بواجبها على أكمل وجه.

ويشهد اليمن موجة تفشي جديد للوباء وتشير آخر الإحصاءات عن الوباء تسجيل 219,009 حالات اشتباه بالإسهال المائي الحاد (AWD) والكوليرا في معظم أنحاء البلاد، خلال الفترة بين 1 يناير و20 أكتوبر الماضي.

وبحسب التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF) وكتلة المياه والصرف الصحي (WASH Cluster)، فإن محافظة الحديدة تحتل المرتبة الثانية في حالات الإصابة بالوباء.