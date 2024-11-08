مقتل جنديين سعوديين وإصابة آخر برصاص جندي في حضرموت 

المنامة - ياسر ابراهيم -

قتل جنديان سعوديان وإصابة آخر، اليوم الجمعة، في مقر التحالف العربي بالمنطقة العسكرية الأولى بمدينة سيئون بمحافظة حضرموت شرقي اليمن.

وقالت مصادر محلية لقناة "يمن شباب"، إن جنديين سعوديين قتلا وأصيب ثالث من مرافقي مندوب التحالف العربي، جراء إطلاق نار من قبل جندي يمني تابع للواء 135 المنظوي تحت قيادة المنطقة العسكرية الأولى.

وأضافت المصادر، أن الجندي "محمد صالح العروصي" من منطقة الشراقي محافظة حجة، باشر بإطلاق النار على المرافقين، أثناء وجود مندوب التحالف في المنطقة العسكرية، مما أسفر عن مقتل اثنين من الجنود السعوديين هما "وليد البلوي، ومحمد حسين مطلق"، وإصابة ثالث، فيما تحدثت بعض المصادر أن الجرحى ثلاثة جنود.

وحسب المصادر فإن الجندي أطلق الرصاص على الجنود السعوديين، وهم يمارسون رياضة الجري داخل معسكر قيادة المنطقة ولاذ الجاني بالفرار والمتابعة مستمرة للقبض عليه.

ولم يعرف أسباب الحادثة، كما أن الجهات المعنية لم تصدر توضيحا رسميا حول ملابسات الحادثة وأسبابها، حتى وقت كتابة الخبر.