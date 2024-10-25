شكرا لقرائتكم خبر عن قريباً.. إطلاق نموذج ذكاء اصطناعي جديد يفوق GPT-4 بـ100 مرة والان مع التفاصيل

تستعد شركة OpenAI لإطلاق نموذج ذكاء اصطناعي متطور جديد يحمل الاسم الرمزي "Orion" في ديسمبر المقبل، وفقاً لما نشره موقع "ذا فيرج" التقني.

وخلافاً للإصدارات السابقة، لن يكون النموذج الجديد متاحاً للجمهور العام عبر منصة ChatGPT، حيث ستقتصر OpenAI إتاحته مبدئياً للشركات المتعاونة معها لتطوير منتجات ومزايا خاصة.

ويتميز نموذج "Orion" بقدرات تفوق النموذج الحالي GPT-4 بما يصل إلى 100 مرة، وفقاً للتقرير. وأكد أحد مسؤولي الشركة أن النموذج الجديد يمثل الجيل التالي من GPT-4، مع عدم حسم تسميته بـ "GPT-5" حتى الآن.

وكشفت مصادر مطلعة أن مهندسي مايكروسوفت يجهزون لاستضافة "Orion" على منصة "Azure" السحابية في نوفمبر المقبل، فيما رفضت كلتا الشركتين التعليق على التقرير، واكتفت OpenAI بوصفه بـ "غير الدقيق".

وتأتي هذه الخطوة بعد إتمام OpenAI جولة تمويل بقيمة 6.6 مليار دولار، مما يضعها تحت ضغط تلبية توقعات المستثمرين عبر تطوير نماذج متقدمة باستمرار للحفاظ على ريادتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

يذكر أن "Orion" يختلف عن نموذج التفكير والاستدلال "o1" الذي أطلقته الشركة في سبتمبر الماضي، وتعمل الشركة على المدى البعيد لتطوير نموذج "الذكاء العام الاصطناعي AGI" المتوقع أن يتفوق على الذكاء البشري.