شبوة.. بائعو القات يتظاهرون رفضًا لرفع إيجارات محالهم في السوق المركزي بـ"عتق"

المنامة - ياسر ابراهيم - تظاهر مستأجرو بسطات سوق القات المركزي في منطقة السوداء بمديرية عتق مركز محافظة شبوة؛ رفضًا للزيادة في إيجارات فرضت عليهم من قبل المستثمر الجديد للسوق، دون تدخل من قبل السلطة المحلية.

ورفع المحتجون شعارات تعبّر عن رفضهم لتسليم سوق القات التابع للحكومة، لمستثمر يبتزهم ويستغلهم ويتحكم بمصدر رزقهم، مؤكدين أنهم يدفعون الإيجارات شهريا للبنك المركزي ودفع الضريبة يوميًا.

وقال المحتجون، إن المستثمر الجديد الذي يعمل تحت اسم مؤسسة حضرموت، رفَعَ الإيجارات بنسبة 300%، مؤكدين أن هذه الإجراءات تعسفية وغير مبررّة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأوضحوا، أن صندوق النظافة بالمحافظة أقر مبلغ 60 ألف ريال شهريًا حتى سبتمبر الماضي، مشيرين إلى أن المستثمر الجديد فرض عليهم 240 ألف إيجار شهري أو دفع عشرة ألاف ريال يوميًا على البسطة الواحدة.

وطالب المحتجون السلطة المحلية في محافظة شبوة بقيادة المحافظ عوض بن الوزير، باتخاذ موقف حازم وعاجل لحمايتهم من هذه القرارات التي وصفوها ب"الجائرة".

وأشار المحتجون إلى أنهم وبعد وقفتهم هذه سيضطرون إلى الإضراب، ووقف توريد نبتة القات إلى المحافظة، حتى يتم انصافهم والنظر في مظلوميتهم من قبل السلطة المحلية.