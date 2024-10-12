نزاعات الأراضي.. مقتل وإصابة ثلاثة أشخاص في فرع العدين غربي إب

المنامة - ياسر ابراهيم - قتل وأصيب ثلاثة أشخاص برصاص أحد أقاربهم في نزاع على قطعة أرض في إحدى بلدات محافظة إب (وسط اليمن) الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي.

وقالت مصادر محلية، إن المواطن (حميد قائد دعاس) ونجله المحامي سامي، قتلا، وأصيب شخص آخر، برصاص مسلح من أقاربهم يُدعى "عواد شاجع قائد دعاس" إثر نزاع على قطعة أرض في منطقة الأهمول بمديرية فرع العدين، غربي إب.

وأشارت المصادر إلى أن الجاني لاذ بالفرار عقب ارتكابه الجريمة.

وتشهد محافظة إب، تصاعداً مخيفاً في صراعات الأراضي، ضاعفتها القيمة العالية للأراضي، وتعطيل القضاء، ومطامع عصابات النهب والسطو المنظم التابعة لمليشيا الحوثي القادمة من خارج المحافظة.

وتتسبب هذه النوع من النزاعات بمقتل وإصابة العشرات سنوياً في المحافظة الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي والتي تشهد فوضى أمنية عارمة.