شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يقيم دورة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن، اعلام كاك بنك:

أقام بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» مساء يوم الثلاثاء في مبنى الإدارة العامة بالمعلا بعدن دورة في مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، لعدد من موظفي خدمة العملاء وضباط الارتباط، كما تم نقلها عبر برنامج الزووم لجميع فروع البنك في جميع المناطق المحررة، وقدمها أخصائي مكافحة غسيل الأموال والعقوبات الدولية م. أسامة عمر علي.

وتقام هذه الدورة تحت رعاية القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني، الذي يرى انه في ظل المتغيرات الاقتصادية السريعة، أصبح التصدي لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ضرورة حتمية لكل المؤسسات المالية والاقتصادية، وأن مكافحة هذه الجرائم لا تحمي فقط المؤسسات من المخاطر القانونية والمالية، بل تسهم أيضًا في الحفاظ على استقرار النظام المالي العالمي.

وتأتي دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب امتداد لسلسلة من الدورات التي أقامها البنك لتزويد موظفي البنك بالمعرفة والمهارات العملية لفهم الأساليب المتبعة في مثل هذه الجرائم وكيفية الكشف عنها ومكافحتها.