شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار احتفالات تخرج الدفعة الثالثة بالجامعة وتكريم جرحى الدفعة بحضور قيادات عسكرية بمحافظة تعز والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تواصلت سلسلة احتفالات تخرج الدفعة الثالثة في جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا ،لليوم الثالث توالياً، في كلية العلوم الإدارية والإنسانية، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محي الدين القباطي، وحضور كبار القيادات العسكرية بمحافظة تعز.

وخلال الحفل، أعلنت الجامعة عن تكريم جرحى الدفعة ب 4 منح دراسية داخلية لمواصلة الدراسات العليا، وذلك خلال فقرة تكريم الجرحى التي حظيت بتفاعل واسع بالقاعة، حيث شكل الخريجون ممراً شرفياً لزملائهم الجرحى، تكريماً لنضالاتهم وكفاحهم لاستكمال المسيرة التعليمية.

وهنأ عميد كلية العلوم الإدارية والإنسانية الدكتور جميل زيد، جميع الخريجين والخريجات في دفعة (المبدعون) إضافة إلى أولياء الأمور، بهذه المناسبة المميزة، مشيداً بأهمية هذه المخرجات في بناء المستقبل وتحمل المسؤولية في خدمة الوطن.

وتضمنت الاحتفالات فقرات متنوعة فنية وعروض الخريجين وفلاشات قصص نجاح وريبورتاج وأوبريت وطني.

واختتم الحفل بتكريم الأوائل في أقسام: الشريعة والقانون، نظم المعلومات الإدارية، الاتصال التسويقي والاعلان و اللغة الإنجليزية والترجمة، إضافة إلى تكريم جميع الخريجين والخريجات بالدفعة.

حضر الحفل مدير عام مكتب الأوقاف المهندس أبوبكر عبدالرزاق، ومدير عام شرطة تعز العميد منصور الاكحلي، وقائد الشرطة العسكرية العميد جلال الرامسي، وأركان حرب اللواء ٢٢ ميكا العقيد منصور الحساني، ونخبة من الأكاديميين إضافة إلى عدد من القيادات العسكرية والسياسية والمجتمعية.