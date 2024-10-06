شكرا لقرائتكم خبر عن تزامناً مع الأعياد الوطنية .. جامعة الجند تدشن احتفالات تخرج الدفعة الثالثة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - دشنت جامعة الجند للعلوم والتكنولوجيا، صباح اليوم، سلسلة احتفالات تخرج الدفعة الثالثة بالجامعة والتي بدأت بالاحتفال بخريجي وخريجات كلية الهندسة وتقنية المعلومات تحت اسم "المبدعون"، CREATORS ، وسط حضور لنخبة من الأكاديميين ومدراء مؤسسات عامة وخاصة وقيادات عسكرية ومجتمعية.

وشهد الحفل الذي يأتي تزامناً مع الأعياد الوطنية بالبلاد، أجواءً احتفالية مليئة بالإنجاز والفخر، حيث أُعلن عن تخريج نخبة من المهندسين الشباب الذين أكملوا رحلتهم الأكاديمية بنجاح وتميز.

وفي كلمة له، هنأ الدكتور محي الدين القباطي، رئيس الجامعة خريجي وخريجات الدفعة الثالثة، واصفاً إياها بالدفعة المميزة في مجالات الهندسة والتكنولوجيا، مشيرًا إلى أن الخريجين باتوا مؤهلين لدخول سوق العمل والمساهمة في بناء مستقبل مشرق لأوطانهم.

كما ألقى عميد كلية الهندسة وتقنية المعلومات الدكتور عبدالرقيب غالب، كلمةً أشاد فيها بالجهود التي بذلها الطلاب خلال سنوات دراستهم، مؤكدًا أن ما حققوه اليوم هو ثمرة تفانيهم وإصرارهم على التميز، ودعا الخريجين إلى مواصلة تطوير مهاراتهم ومواكبة التطورات السريعة في مجالات الهندسة و التكنولوجيا.

وتخلل الحفل عدد من الفقرات الفنية المميزة الخاصة بالدفعة، بينها أوبريت وطني من إنتاج الجامعة، وإنتاجات مرئية من ريبورتاج وقصة نجاح ، إضافة إلى تكريم الطلبة الأوائل في الأقسام وجميع الخريجين والخريجات، مما أضفى على المناسبة طابعًا احتفاليًا مميزًا يليق بالإنجاز الكبير الذي حققه الخريجون.

الجدير بالذكر، اعتبار الجند لاحتفالات التخرج تقليداً سنوياً ، تنظمها الجامعة بشكل مجاني لخريجيها، تتويجاً لمسيرتهم الجامعية وتخفيفاً عليهم وأولياء الأمور من أعباء الاحتفالات المالية، حيث تستمر الاحتفالات لمدة أسبوع في قاعة منتزه التعاون.