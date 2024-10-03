شكرا لقرائتكم خبر عن واتساب يستعد لإطلاق ميزة جديدة ومهمة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال خبراء في الصحة أن للفراولة العديد من الفوائد الصحية رغم تحذيرات العديد من الاشخاص عن ما قد تحتويه من حشرات.ووفقا للخبراء، قبل كل شيء تدعم ثمار الفراولة صحة القلب، لأن مركب الأن...

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