شكرا لبحثكم عن خبر سلام باليد و "مسحة" غير مرئية .. مفاجأة جديدة بشأن طريقة تحديد موقع نصرالله وقيادات حزب الله قبل تصفيتهم والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت قناة الحدث عن تفاصيل جديدة بشأن عملية تصفية أمين عام حزب الله حسن نصرالله في الضاحية الجنوبية ببيروت.

وأوضحت أن شخصاً عاد يوم الإثنين الماضي من إيران إلى بيروت، والتقى نصرالله، ومنذ ذلك اللقاء أصبح نصرالله مراقباً بدقة من قبل إسرائيل.

وأشارت إلى أن الشخص الذي التقى نصرالله وبمجرد السلام عليه وضع مادة غير مرئية عليه، فأصبح لدى إسرائيل إمكانية مراقبة نصرالله عبر شبكة الرصد.

وأضافت أن المرحلة الثانية تمثلت في وجود مخبر رصد عملية وصول موكب نصرالله للموقع وإبلاغ مشغليه بالمعلومات.

وأوضحت أن إسرائيل رصدت عدد من النقاط التي تمثل قيادات حزب الله متواجدين في مكان واحد حيث تم تعليمهم أي مسحهم سابقاً، وبعد وقوف النقاط لمدة دقيقتين أي أنهم متواجدين في المبنى، تم إصدار أمر القصف للموقع.