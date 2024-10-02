المدفعية الحوثية تستهدف الحد في يافع

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يزيد بن سلمان - شبوة - أصيب طفل، نتيجة قصف شنته مليشيا الحوثي الإرهابية على مناطق آهله بالسكان في مديرية الحد بمحافظة لحج (جنوبي اليمن). وقالت مصادر محلية إن مليشيا الحوثي استهدفت بقذائف الهاون، مساء الثلاثاء، منازل المواطنين في وادي ريشان بمديرية الحد يافع بمحافظة لحج، ما أسفر عن إصابة الطفل "أكرم صالح محمد صالح"، في يده بشظايا. ونقل الطفل المصاب إلى أحد المراكز الصحية لتلقي العلاج. وبين الحين والآخر، تقصف مليشيا الحوثي الإرهابية القرى والمناطق الآهلة بالسكان في الحد يافع، ما يؤدي إلى اندلاع اشتباكات متقطعة مع قوات الانتقالي المرابطة في جبهات المديرية.

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