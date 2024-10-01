شكرا لبحثكم عن خبر هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم زورق مسيّر قبالة الحديدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - وكانت قد تلقت الهيئة في وقت سابق بلاغ آخر في نفس المنطقة قبل أن تعلن بأن السفينة أكملت وجهتها.
وتشن حركة "أنصار الله" الحوثية منذ نوفمبر الماضي هجمات بحرية تقول إنها تستهدف السفن المرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة وبريطانيا، إسنادا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
المصدر: RT
كانت هذه تفاصيل خبر هيئة بحرية بريطانية: تعرض سفينة لهجوم زورق مسيّر قبالة الحديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.