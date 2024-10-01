شكرا لبحثكم عن خبر الجيش اللبناني ينفي انسحابه من مراكزه الحدودية الجنوبية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفت قيادة الجيش اللبناني ما يتم تداوله حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل التحضيرات الإسرائيلية لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان: "مع استمرار العدو الإسرائيلي في اعتداءاته الهمجية المتزايدة على مختلف المناطق اللبنانية، تناول بعض وسائل الإعلام معلومات غير دقيقة حول انسحاب الجيش من مراكزه الحدودية الجنوبية لعدة كيلومترات في ظل تحضيرات العدو لتنفيذ عملية برية داخل الأراضي اللبنانية".

وأوضح أن "الوحدات العسكرية المنتشرة في الجنوب تنفذ إعادة تموضع لبعض نقاط المراقبة الأمامية ضمن قطاعات المسؤولية المحددة لها. كما تُواصل القيادة التعاون والتنسيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان".

وكانت وكالة "رويترز" قالت في وقت سابق إن الجيش اللبناني ينسحب من بعض المراكز على الحدود، مبينة أنه طلب منه عبر قوات اليونيفيل إخلاء بعض المراكز الحدودية تمهيدا للهجوم البري الإسرائيلي منذ ساعات مساء (الاثنين) الأولى.

وأعلن الجيش الإسرائيلي مساء الاثنين فرض منطقة عسكرية مغلقة في منطقة المطلة ومسكاف عام وكفر جلعادي، بناء على تقييم الوضع، مبينا أن "الدخول إلى هذه المناطق يعتبر ممنوعا بأوامر من الجيش الإسرائيلي".

وذكر بيان الجيش أن هذا الإعلان يدخل حيز التنفيذ يوم 30 سبتمبر 2024 وينتهي في 6 أكتوبر 2024.

وفجر اليوم الثلاثاء، أعلن الجيش بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

المصدر: RT