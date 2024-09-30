شكرا لبحثكم عن خبر الارصاد يتوقع هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القادمة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكد مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر في الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، في نشرته الجوية التحذيرية الصادرة مساء اليوم الاثنين 30/9/2024، أن صور الأقمار الاصطناعية ومخرجات النماذج العددية وطبقات الجو العليا والرصد السطحي، تشير إلى تأثر بلادنا بأمطار رعدية ورياح شديدة خلال الساعات القادمة.

وبناء على ذلك، توقع المركز – بمشيئة الله تعالى – خلال الـ48 ساعة القادمة، الآتي:

1) هطول أمطار رعدية غزيرة بعضها مصحوبة بالبرد والرياح الشديدة، على المرتفعات والمنحدرات والسهول الساحلية الغربية، من صعدة شمالاً حتى تعز والضالع ولحج جنوباً.

2) هطول أمطار متفاوتة الشدة بعضها رعدية ومصحوبة بالرياح الشديدة، على أجزاء من مرتفعات وسواحل محافظات (المهرة، حضرموت، شبوة وأبين)، بالإضافة إلى محافظة عدن.

3) رياح شديدة مثيرة للرمال والأتربة على أرخبيل سقطرى والمناطق الواقعة في مدى السحب الرعدية.

وحذر مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر المواطنين وسائقي المركبات، من التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول، والسير في الطرق الطينية الزلقة في المناطق المتوقع هطول أمطار عليها. كما حذر من الاقتراب من أعمدة الكهرباء واللوحات الإعلانية والأشجار، مشدداً على ضرورة إغلاق الهواتف النقالة أثناء العواصف الرعدية.

كما حذر المركز من نشاط الرياح المثير للرمال والأتربة أثناء العواصف الرعدية والهطولات، وفي المناطق الواقعة في مدى تأثير السحب الرعدية.

وأفاد المركز بأنه يتابع تطورات الحالة الجوية على مدار 24 ساعة القادمة، مشيراً إلى أنه سيوافي بآخر المستجدات لها، بإذن الله تعالى.

وأهاب مركز التنبؤات الجوية والإنذار المبكر بوسائل الإعلام والمواطنين، باعتماد المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية، والمتمثلة بقطاع الأرصاد الجوية التابع للهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد.