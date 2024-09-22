شكرا لبحثكم عن خبر تطور جديد ومفاجئ في قضية المودل خلود باشراحيل والنيابة العامة تتخذ قرار هام (نص القرار) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - النيابة العامة تسقط كافة الاتهامات الموجهة للمودل خلود باشراحيل اسقطت النيابة العامة بمدينة المكلا كافة الاتهامات الموجهة للناشطة والمودل خلود باشراحيل . وعلمت صحيفة "عدن الغد" ان النيابة العامة اتخذت قرارا يقضي باسقاط كافة التهم الموجهة لها من قبل السلطات الامنية . وقال زوج خلود في اتصال هاتفي مع صحيفة "عدن الغد" ان النيابة اسقطت جميع التهم الموجهة لزوجته . واثارت القضية قبل اكثر من شهر جدلا واسع النطاق في عموم اليمن عقب اعتقال باشراحيل بسبب نشرها صور خاصة لها على مواقع التواصل الاجتماعية.

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