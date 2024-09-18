شكرا لبحثكم عن خبر البرنامج الوطني لمكافحة الايدز يقيم ورشة عمل حول التوعية رفيعة المستوى والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - للسلطات القانونية والجهات المتعلقة من أجل استجابة أفضل لمكافحة الايدز

المكلا - خاص- 2024/09/17

أقام البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والأمراض المنقولة جنسيًا في المكلا ورشة عمل " تحسيسية رفيعة المستوى للسلطات القانونية والجهات ذات العلاقة حول حقوق المتعايشين من أجل استجابة أفضل لمكافحة الايدز " وذلك الثلاثاء، برعاية مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في ساحل حضرموت والبرنامج الوطني لمكافحة الايدز بحضرموت الساحل، وبدعم من منظمة الهجرة الدولية والصندوق العالمي للايدز، ومشاركة (18) ممثليين الجهات القانونية والتربوية والدينية والإعلامية في مديريات الساحل.

ورحب الدكتور محمد صالح الجمحي مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان في ساحل حضرموت بالحاضرين جميعًا قائلًا: " إنهم من صفوة وخيرة النخب المجتمعية " مثنيًا على جهود القائمين ببرنامج مكافحة الايدز، ومؤكدًا على نقل توصياتهم إلى الوزارة.

ضمت محاور الورشة التدريبية التعريف بأهم الخدمات التي يقدمها البرنامج الوطني لمكافحة الايدز، والانجازات التي حققها البرنامج والصعوبات التي يواجهها، ومعلومات حول مرض الايدز والوضع الوبائي محليًا وعالميًا، والتوعية بالعوامل المساعدة على الانتشار والفئات الأكثر عرضةً للإصابة، والتوعية بالآثار الناجمة عن الوصمة والتمييز واثرها على جهود المكافحة، وكذلك عرض القانون رقم (30) لسنة (2009م) الخاص بالمتعايشين وحماية حقوقهم بكافة مواده القانونية البالغ ( 43) مادة قانونية.

القى محاور الورشة التدريبية الدكتورة فائزة أحمد العمودي نائب المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان في ساحل حضرموت للشؤون الطبية والعلاجية ، والدكتور أحمد علي البيتي مدير البرنامج الوطني لمكافحة الايدز بساحل حضرموت، والدكتورة منى باتوام طبيبة معالجة بمركز الحميات في المكلا، استعرضوا فيها تجاربهم الواقعية حول قضايا وقاية المجتمع من الايدز وحماية حقوق المتعايشين مع الفيروس.

شارك في الورشة التدريبية رئيس محكمة الأحداث بالمحافظة القاضي فائزة صالح باحمدين، المدير العام لمستشفى المكلا للأمومة والطفولة الدكتورة ابتسام المعاري، وممثلين عن الأجهزة الأمنية والقانونية والحقوقية ومكتب الإرشاد والأوقاف والمستفيات والمختبرات والمؤسسات الإعلامية، يذكر بأنها الورشة التدريبية الثانية التي يقيمها البرنامج الوطني لمكافحة الايدز والأمراض المنقولة جنسيًا في المكلا خلال العام الحالي حول التوعية والتثقيف بقضايا الايدز.