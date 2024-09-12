شكرا لبحثكم عن خبر جامعة عدن تمنح الباحث ياسر اليافعي درجة الدكتوراه بامتياز عن دراسته للتجربة المصرية في التنمية المستدامة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - خاص

منحت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة عدن الباحث ياسر عبدالحميد الزهر اليافعي درجة الدكتوراه بامتياز عن أطروحته التي ناقشها بعنوان «دور المشروعات القومية في تحقيق التنمية المستدامة: مصر أنموذجًا».

هدفت الدراسة إلى تسليط الضوء على رؤية مصر 2030م ودور المشروعات القومية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. تناول الباحث في رسالته المشروعات القومية التي أطلقتها مصر منذ عام 2015، موضحًا كيف ساهمت هذه المشروعات في دعم تحقيق الأهداف التنموية.

كما ركزت الدراسة على الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها مصر وتأثيرها المباشر في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرةً إلى التحديات التي واجهت تنفيذ رؤية مصر 2030، من أبرزها جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا.

وقد استعرض الباحث واقع التنمية المستدامة في مصر خلال الفترة الممتدة من 2010م إلى 2022م، مسلطًا الضوء على أبرز الإنجازات والتحديات التي رافقت هذه التجربة الفريدة.

وتطرق الباحث في دراسته إلى أهمية الاستفادة من التجربة المصرية في اليمن لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد، مشيرًا إلى أن اعتماد اليمن على مشروعات قومية مشابهة قد يسهم في تعزيز التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وأشادت لجنة المناقشة بما تضمنته الرسالة من مواضيع هامة، حيث سلطت الضوء على التجربة المصرية باعتبارها نموذجًا رائدًا في التنمية المستدامة والمشروعات القومية. كما ثمنت اللجنة اهتمام الباحث بمفاهيم باتت محور اهتمام الدول في العصر الحديث، مثل المشروعات القومية ودورها في دعم التنمية المستدامة. ومن جانبه أكد الباحث بالعمل بتوصيات اللجنة لإثراء الإطروحة.

ورأس لجنة المناقشة الأستاذ الدكتور أحمد محمد أحمد مقبل عميد كلية الاقتصاد بجامعة عدن، ومناقشا خارجياً الاستاذ مشارك الدكتور لطف راجح نعمان من جامعة إب ومناقشا داخليًا الأستاذ مشارك الدكتور محمد سعيد شاهر.

حضر المناقشة وكيل محافظة عدن صلاح العاقل ورجل الأعمال قحطان عتوان والشخصية الإجتماعية صالح الشرفي وجمع كبير من الإعلاميين وأسرة الباحث.