شكرا لبحثكم عن خبر رئيس الوزراء بن مبارك يلتقي ممثلي البنوك والمصارف اليمنية المشاركون في المؤتمر المصرفي العربي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

الدوحة :

التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عوض #بن_مبارك ، اليوم، ممثلي البنوك والمصارف اليمنية المشاركين في المؤتمر المصرفي العربي لعام 2024، الذي استضافته دولة قطر يومي 10 و11 سبتمبر الجاري، برعاية مصرف قطر المركزي وبتنظيم من اتحاد المصارف العربية تحت عنوان (متطلبات التنمية المستدامة ودور المصارف).

واطلع دولة رئيس الوزراء من المشاركين، على جدول اعمال المؤتمر وجلسات النقاش التي ركزت على دور البنوك والمؤسسات المالية في تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة، ودور القطاع المصرفي في تمويل التنمية والشمول الرقمي وغيرها من المواضيع.

وأكد رئيس الوزراء، حرص الحكومة على إيجاد شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص وفي مقدمتها البنوك والمصارف، وتوسيع فرص الاستثمار بما يتوافق مع المسارات الخمس والأولويات التي تمثل رؤية العمل المستقبلي .. مشيراً الى جهود الحكومة في الإصلاح المالي والإداري ومكافحة الفساد لايجاد البيئة الملائمة لعمل القطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامه كشريك رئيس للحكومة لتنمية البلاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.