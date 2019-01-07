إقالة رئيس الأخبار في شبكة CBS الأمريكية

كتب - أحمد دراز

أقالت إدارة شبكة "سي بي إس CBS" الأمريكية، رئيس قسم الأخبار في القناة، ديفيد رودس، في إعلان مفاجئ من دون الكشف عن الأسباب.

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن سوزان زيرينسكي، المعدة في برنامج "48

hours" على القناة سوف تحل محل ديفيد رودس كرئيسة لقسم الأخبار في القناة، بحسب بيان للشركة.

بينت الصحيفة أن هذا الإعلان المفاجئ واحد من آخر التغييرات الكبرى

لشبكة سي بي إس التي سبق وأجبرت ليزلي مونفيس، المدير التنفيذي للقناة في سبتمبر الماضي على الاستقالة بشأن اتهامات باعتداءات جنسية، ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن قسم الأخبار في القناة الذي يكافح منذ فترة طويلة للحصول على مشاهدات نجا من اضطرابات كبيرة خلال العام الماضي.