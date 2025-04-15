"الطيران المدني الإماراتي": استئناف الرحلات الجوية بين الإمارات وسوريا

أعلنت الهيئة العامّة للطّيران المدني في ​الإمارات​، في بيان، "استئناف الرّحلات الجوّيّة بين الإمارات و​سوريا​"، موضحةً أنّه "يجري حاليًّا التّنسيق المشترك لاستكمال الإجراءات اللّازمة لإعادة تشغيل الرّحلات بين البلدين، بما يعزّز الحركة الجوّيّة ويُسهم في دعم حركة المسافرين والشّحن بينهما".

وكان قد أشار مدير العلاقات المحليّة والدّوليّة في هيئة الطّيران المدني السّوريّة علاء صلال، في 10 نيسان الحالي، إلى أنّ "وفدًا من هيئة الطّيران المدني السّعودي وصل إلى مطار دمشق الدّولي، للقيام بجولة روتينيّة كإجراء دولي معتمَد، تمهيدًا لإعادة تفعيل رحلات النّواقل الوطنيّة السّعوديّة".