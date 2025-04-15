الجميل التقى السيناتور الفرنسي ستيفان رافير: لضرورة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية ولا سيما الـ1701

التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل السّيناتور الفرنسي ستيفان رافير، وتم عرض للتطورات والعلاقات الثنائية بين لبنان وفرنسا وسبل التعاون بين البلدين، بحضور حضر اللقاء النائب الياس حنكش، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبد الله والمحامي شربل رستم ومساعدا رافير رالف أطرش ولورينزو لونغو. وشدد الجميل، بحسب بيان، على "أهمية المرحلة الجديدة التي يشهدها لبنان بعد انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة منحت الامل والثقة للبنانيين وطمأنت الخارج. وتم التطرق الى ضرورة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار والقرارات الدولية ولا سيما الـ1701 بكامل مندرجاته وحصر السلاح بيد االشرعية، وفرض السيادة على كامل الأراضي اللبنانية".

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