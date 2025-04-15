شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل نحو 50 شخصًا في هجومين شهدتهما ولاية بلاتو في نيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قُتل نحو 50 شخصًا في هجومين، مساء الأحد، في وسط نيجيريا التي تشهد اشتباكات قبلية متكررة، على ما ذكر الاثنين مسؤول في الصليب الأحمر وعدد من السكان لوكالة فرانس برس.

قال مسؤول في الصليب الأحمر طلب عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس "أؤكد مقتل 47 شخصًا وإصابة 22 آخرين ونقلهم إلى المستشفى، كما أحرقت خمسة منازل بالإضافة إلى ممتلكات أخرى".

وأكد دانجوما ديكسون أوتا، السكرتير الوطني لجمعية إيريغوي للتنمية، هذه الحصيلة.

وأوضح أن "أعمال العنف وقعت حوالى الساعة الثامنة مساء، ما أسفر عن مقتل 47 شخصًا وإصابة العديد بجروح". نزاعات عرقية

قعت الهجمات في قريتي زيك وكيماكبا، بعد عشرة أيام من هجمات مماثلة أدت إلى مقتل أكثر من 40 شخصًا في نفس المنطقة بولاية بلاتو، الواقعة بين شمال نيجيريا ذي الأغلبية المسلمة والجنوب ذي الأغلبية المسيحية، والتي تشهد أعمال عنف عرقية ودينية على نحو متكرر.

وقال دوركاس جون، وهو من سكان قرية زيك، لوكالة فرانس برس "دخل مسلحون مجهولون القرية وأطلقوا النار عشوائيا. قتلوا ثمانية أشخاص وأصابوا آخرين كما تم احراق عدة منازل".

وافاد جون آدامو، وهو من سكان كيماكبا، القرية الأخرى التي تعرضت للهجوم، بسماع دوي أعيرة نارية.

وأضاف "لقد غادروا زيك وجاؤوا إلى قريتنا حيث قتلوا 39 شخصًا وأصيب آخرون".

ودانت السلطات المحلية الهجمات، دون أن تعلن على الفور عن عدد القتلى. سلسلة هجمات

قالت جويس رامناب، مسؤولة الاعلام في ولاية بلاتو، لوكالة فرانس برس إن "سلسلة الهجمات هذه تمثل تهديدا وجوديا للسكان الذين يعيشون بوئام في الولاية ومصدر رزقهم".

وأضافت "من المؤلم أن تقع هذه الحادثة الحزينة في مجتمع آخر بعد أقل من أسبوعين من مقتل مواطنينا في بلدة بوكوس".