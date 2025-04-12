سلوم على أثر السطو المسلّح على 3 صيدليات: للتشدد بحماية الصيدليات والصيادلة

دعا نقيب صيادلة لبنان الدكتور جو سلوم، في بيان، "القوى الامنيّة ومخابرات الجيش، وعلى أثر السطو المسلّح على ٣ صيدليات بصورة متزامنة في مناطق سن الفيل وجسر الواطي والجميزة، واصابة أحد الصيادلة بطلقات نارية، الى التشدّد في حماية الصيدليات والصيادلة وضبط السلاح المتفلّت، ليتمكّن الصيادلة من الاستمرار في تأدية خدمتهم للمرضى".

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