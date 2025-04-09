اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في حزيران/يونيو" لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية. واوضح في مقابلة مع قناة "فرانس 5"، بانه "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".
واردف ماكرون "سأقوم بذلك، لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، ولانني أريد ايضا أن اشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الامر الذي لم يقم به العديد منهم". واكد أن ذلك سيتيح أيضا "ان نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على ايران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.