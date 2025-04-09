ماكرون: فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين في حزيران

اعلن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون أن فرنسا قد تعترف بدولة فلسطين "في حزيران/يونيو" لمناسبة مؤتمر عن فلسطين يعقد في نيويورك وتتقاسم رئاسته مع السعودية. واوضح في مقابلة مع قناة "فرانس 5"، بانه "علينا أن نمضي نحو اعتراف، وسنقوم بذلك في الأشهر المقبلة"، مضيفا "هدفنا هو ترؤس هذا المؤتمر مع السعودية في حزيران، حيث يمكننا أن ننجز خطوة الاعتراف المتبادل بدولة فلسطين مع أطراف عدة".

واردف ماكرون "سأقوم بذلك، لأنني أعتقد أن الأمر سيكون صحيحا في لحظة ما، ولانني أريد ايضا أن اشارك في دينامية جماعية، تتيح كذلك لجميع من يدافعون عن فلسطين الاعتراف بدورهم بإسرائيل، الامر الذي لم يقم به العديد منهم". واكد أن ذلك سيتيح أيضا "ان نكون واضحين للنضال ضد من ينكرون حق إسرائيل في الوجود، وهذا ينطبق على ايران، وأن نمضي نحو أمن مشترك في المنطقة".