النشرة: الجيش عثر على صاروخين قديمين مرميّين في أحد البساتين في خراج بلدة القليلة

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب بأن "الجيش اللبناني عثر على صاروخين قديمين مرميّين في أحد البساتين في خراج بلدة القليلة (المعلية) قضاء صور. وفور العثور عليهما، طوّقت دورية عسكرية المكان، واستدعت الجهات المختصة لمعاينة الموقع ورفع البصمات، بهدف تحديد ملابسات وجود الصاروخين والجهة التي قد تكون مسؤولة عن رميهما.

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