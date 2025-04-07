القناة 12 الإسرائيلية: نتانياهو يجتمع في هذه الأثناء بواشنطن مع ويتكوف

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو يجتمع في واشنطن مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف".

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