وزير التجارة الأميركي: لا تأجيل للرسوم الجمركية وجزر البطاريق أُدرجت كي لا تستخدمها الدول مهربا

اعلن وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك إن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب ستبقى سارية "لأيام وأسابيع"، وإن بعض الجزر التي تسكنها البطاريق أُدرجت في القائمة حتى لا تتمكن الدول من استخدامها مهربا.

وأوضح لوتنيك في تصريحات لشبكة "سي.بي.إس نيوز"، بان "ما يحدث هو أنه إذا أغفلنا أي شيء من القائمة، فإن الدول التي تحاول ببساطة استغلال أمريكا، ستصل إلينا عبر تلك الدول". وتابع "لا مجال للتأجيل. ستبقى سارية بالتأكيد لأيام وأسابيع".