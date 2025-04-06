16 قتيلا على الأقل جراء عواصف وفيضانات في الولايات المتحدة الأميركية

أدّت العواصف الشديدة التي ضربت وسط وشرق الولايات المتحدة الأميركية إلى وفاة 16 شخصًا على الأقل، بحسب ما أفاد مسؤولون، بينما حذرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية في البلاد من فيضانات إضافية في الأيام المقبلة.

وتسببت سلسلة من العواصف التي ضربت مناطق تمتد من أركنسو إلى أوهايو في الأيام الأخيرة، بإلحاق أضرار بالمباني وفيضانات في الطرق وعشرات الزوابع.

وكانت ولاية تينيسي الأكثر تضررا من الأحوال الجوية القاسية، حيث أعلنت السلطات المحلية وفاة 10 أشخاص في الجزء الغربي من الولاية.

وقُتل شخصان بسبب الفيضانات في كنتاكي، وفقا لحاكم الولاية آندي بشير، أحدهما طفل "جرفته مياه الفيضانات".

وأظهرت الصور التي تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية أضرارا واسعة النطاق جراء العاصفة في ولايات عدة، حيث دمرت منازل واقتلعت الأشجار وقطعت خطوط الكهرباء وانقلبت السيارات.

وصباح الأحد، كانت الكهرباء مقطوعة عن أكثر من 100 ألف مشترك في ولايتي أركنسو وتينيسي، بحسب موقع "باور آوتاج" الإلكتروني.

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السبت أن أعاصير متوسطة إلى شديدة قد تتشكل في أجزاء من وادي تينيسي ووادي المسيسيبي السفلي الأحد، إلى جانب "عواصف رعدية شديدة".