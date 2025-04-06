"الأنباء": وزيرا المال والاقتصاد سيزوران الكويت الثلثاء المقبل

أكّد المدير العام ل‍وزارة الاقتصاد والتّجارة محمد أبو حيدر، لصحيفة "الأنباء" الكويتيّة، أنّ وزيرَي المال ياسين جابر والاقتصاد والتّجارة عامر البساط، سيزوران الكويت يوم الثّلثاء المقبل، لبحث العلاقات الاقتصاديّة والمالية بين البلدين.

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