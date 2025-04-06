نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، مقطع فيديو بعنوان "الوقت ينفد" يظهر فيه أسيران إسرائيليّان لديها.
وأشار الأسيران في الفيديو، إلى أنّه "بينما أخرجَنا مقاتلو "القسام" من النّفق للحظة لنتنفّس الهواء الطّلق، قصف الجيش الإسرائيلي المكان. قصف الجيش أصابنا، لكنّنا نجونا بفضل الله وبفضل مقاتلي "القسام" الّذين أعادونا إلى النّفق".
وأوضحا أنّ "المكان الّذي نتواجد فيه غير آمن ولا طعام فيه ولا شراب ولا أغطية. مقاتلو "حماس" يخاطرون بحياتهم كي نتنفّس الهواء خارج النّفق، وجيشنا يقصفنا. امنحوا الأسرى الّذين عادوا إلى بيوتهم فرصةً للحديث عمّا نعانيه"، مشدّدين على أنّه "لا تصدّقوا ما تقوله الحكومة بشأن الضّغط على "حماس"، فنتيجته كانت إصابتنا في القصف". وطالبوا الإسرائيليّين بأن "يتوحّدوا جميعًا ويحاربوا من أجلنا، والقيام بكلّ ما هو ضروري للضّغط على الحكومة من أجل إعادتنا إلى منازلنا. أعيدونا إلى الحياة، فنحن أموات هنا".
كانت هذه تفاصيل خبر "القسام" نشرت فيديو لأسيرَين إسرائيليَين يطالبان الشعب بالضغط على الحكومة لإعادتهما إلى المنزل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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