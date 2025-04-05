أعلنت ​بلدية طرابلس​، في بيان، أنّ "بعد مراقبة ورصد، ألقت دوريّةً من شرطة البلديّة القبض على اللّبناني "م. ح."، بالجرم المشهود في محيط مستشفى النيني، أثناء قيامه بأعمال تشبيح وفرض خوّات على المواطنين"، مشيرةً إلى أنّه "تمّ اقتياده إلى مركز الشّرطة في القصر البلدي، واتخاذ الإجراءات القانونيّة بحقّه، بالتّنسيق مع السّلطات الأمنيّة وبناءً على إشارة القضاء المختص".

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة بلدية طرابلس ألقت القبض على مواطن لقيامه بأعمال تشبيح وفرض خوات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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