اخلاء مدرسة مار شربل في سيدني بعد تلقيها تهديدا بوجود قنبلة في حرم المدرسة والشرطة أجرت مسحًا شاملا قبل اعادة الطلاب

تلقت مدرسة مار شربل في بانشبول -سيدني صباح اليوم، تهديدًا بوجود قنبلة في حرم المدرسة.

واشارت في بيان الى انه "انه تماشيًا مع إجراءات الاستجابة للطوارئ، تم إخلاء المدرسة على الفور واستدعاء شرطة نيو ساوث ويلز وخدمات الطوارئ إلى موقع الحادث، وأُجرت الشرطة مسحاً شاملاً لمباني الكلية والدير والكنيسة انتهى قرابة العاشرة صباحاً حيث اعتبرته آمناً بعد ذلك. وظلت الشرطة وخدمات الطوارئ في الموقع حتى عودة جميع الطلاب بسلام إلى حرم الكلية. ولا يزال تحقيق الشرطة في الحادث جاريًا".

وأكدت أنه "نأخذ كل هذه الأمور على محمل الجد. وتظل سلامة ورفاهية طلابنا وموظفينا وأفراد مجتمعنا على رأس أولوياتنا"، متقدمة "بخالص امتناننا لشرطة نيو ساوث ويلز وخدمات الطوارئ على استجابتهم السريعة والمهنية. كما نشكر موظفي الكلية المتفانين على إدارتهم لعملية الإخلاء بهدوء وكفاءة، ونتقدم بجزيل الشكر لأولياء أمورنا والمجتمع المحلي على دعمهم وتفهمهم خلال هذه الفترة".