الخارجية التركية: التساؤل واجب عن سبب انزعاج إسرائيل من تطورات سوريا ولبنان التي تحمل آمالا كبيرة للاستقرار

رأت وزارة الخارجية التركية، أن "التصريحات الاستفزازية التي يطلقها الوزراء الإسرائيليون تجاه بلادنا تعكس حالتهم النفسية والسياسات العدوانية والتوسعية لحكومتهم العنصرية".

وأكدت الخارجية، أن "إسرائيل تلعب دور المزعزع الاستراتيجي في المنطقة مما يؤدي إلى الفوضى ويغذي الإرهاب"، مشددةً أنه "على إسرائيل وقف سياساتها التوسعية والانسحاب من الأراضي التي تحتلها لإرساء الأمن بالمنطقة والتوقف عن تقويض الجهود الرامية إلى إرساء الاستقرار في سوريا".

وذكرت أن "إسرائيل تشكل أكبر تهديد لأمن منطقتنا بهجماتها على السلامة الإقليمية والوحدة الوطنية لدولها"، لافتةً الى أن "التساؤل واجب عن سبب انزعاج إسرائيل من تطورات سوريا ولبنان التي تحمل آمالا كبيرة للاستقرار".

وأمس، نقلت صحيفة "جيروزاليم" بوست عن مسؤول إسرائيلي، أن "غاراتنا بسوريا رسالة لتركيا بألا تقيم قاعدة عسكرية هناك وألا تتدخل بنشاطنا".