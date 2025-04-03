البنتاغون يحقق في استخدام هيغسيث لتطبيق رسائل لتنسيق الضربات على اليمن

أعلن مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" فتح تحقيق في استخدام وزير الدفاع بيت هيغسيث لتطبيق تجاري غير سري للرسائل النصية لتنسيق شن الضربات الأميركية على جماعة الحوثي في اليمن في 15 آذار.

واوضح القائم بأعمال المفتش العام ستيفن ستيبينز في مذكرة، بان "الهدف من هذا التقييم هو تحديد مدى امتثال وزير الدفاع وموظفي وزارة الدفاع الآخرين لسياسات وإجراءات وزارة الدفاع المتعلقة باستخدام تطبيق تجاري للرسائل النصية في المهام الرسمية".

وتابع "بالإضافة إلى ذلك، سنراجع الامتثال لمتطلبات السرية والاحتفاظ بالسجلات".