شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تيسر خدمات المصريين بالخارج بإنجاز 50% من تطبيق خدمات وزارة العدل عن بعد والان مع تفاصيل الخبر

في إطار الجهود المبذولة لتيسير حصول المصريين في الخارج على مختلف الخدمات وتعزيز الروابط بينهم وبين وطنهم، قامت حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، بالعمل على تفعيل خدمات المحاكم والشهر العقاري في السفارات والقنصليات المصرية بالخارج، وإنجاز 50% من إطلاق التطبيق الإلكتروني لخدمات وزارة العدل عن بُعد خلال الربع الأول من العام المالي 2025/2024.



جاء ذلك في أول تقرير متابعة ربع سنوي عن أداء الحكومة خلال عام 2024/2025، وهو العام الأول من تنفيذ برنامج عمل حكومة الدكتور مصطفى مدبولي (2024-2027)، والذي تم عرضه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

ووفقا للتقرير الحكومي انتهت وزارة العدل من إعداد التصور الفني النهائي بالتنسيق مع عدة جهات، من بينها ووزارة الاتصالات، ووزارة الخارجية، ووزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، و يجري حالياً دراسة تسعير الخدمة بناءً على دراسة جدوى اقتصادية.

ويأتي التقرير الحكومي في إطار التزام الحكومة أمام المجلس بمتابعة تنفيذ برنامج عملها طوال فترة تنفيذه بما يسهم في رصد مستوى الإنجاز المحقق وتقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي بصورة واقعية تعكس معدلات الأداء الحقيقية.

وقد وجه المستشار الدكتور رئيس المجلس الشكر والتقدير للدكتور مصطفى مدبولي، (رئيس مجلس الوزراء) على التزامه بتنفيذ تعهداته أمام المجلس أثناء منح الثقة لحكومته.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم 18 يوليو 2024 علي برنامج حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، عن الفترة (2024-2027) ومنحها الثقة، فى ضوء المواد الدستورية واللائحية، مع التوجيه بسرعة تنفيذ التوصيات التى تضمنها تقرير اللجنة الخاصة التى شُكلت لدراسة البرامج.