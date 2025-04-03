استقبل وزير الإعلام المحامي بول مرقص، في مكتبه في الوزارة، وفدا من منظمة العفو الدولية، ضم نائبة المديرة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال إفريقيا كريستين بيكرلي ومسؤولة الحملات المعنية بالملف اللبناني ريتا وهبي.
وحضر اللقاء النائب السابق غسان مخيبر الذي يعمل على اقتراح قانون الإعلام.
واطلع وزير الإعلام من الوفد على أبرز الانتهاكات التي سجلتها المنظمة ووثقتها بحق حرية الصحافيين، وأكد متابعتها وإيلاءها العناية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الإعلام اطلع من وفد منظمة العفو الدولية على انتهاكات وثقتها بحق حرية الصحافيين وأكد متابعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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