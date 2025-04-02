أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن "توسيع العملية في غزة يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة ستتم إضافتها إلى المناطق الأمنية في إسرائيل".

كانت هذه تفاصيل خبر كاتس: توسيع العملية في غزة يهدف إلى السيطرة على مساحات واسعة ستتم إضافتها إلى المناطق الأمنية في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.