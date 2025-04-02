الحوثيون: استهدفنا حاملة الطائرات الأميركية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة

اعلن المتحدث باسم جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيون)، محمد عبد السلام، "استهداف حاملة الطائرات الأميركية ترومان وقطع بحرية أخرى بصواريخ مجنحة".

واشار عبد السلام في بيان٬ الى ان "ردا على العدوانِ الأميركي على بلدنا، استهدفت القوات البحرية والقوة الصاروخية وسلاح الجو المسير في قواتنا المسلحة القطع الحربية المعاديةَ في البحر الأحمر وعلى رأسها حاملة الطائرات الأميركية ترومان، وذلك بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة في اشتباك مستمر حتى ساعة إعلان هذا البيان وهو الثالث خلال 24 ساعة الماضية".

واكد ان "عمليات القوات المسلحة مستمرة ضد العدو الأميركي باستهداف قطعه الحربية في منطقة العمليات المعلن عنها بوتيرة متصاعدة"٬ لافتا الى ان "عمليات القوات المسلحة ضد العدو الإسرائيلي بمنع ملاحته في البحرين الأحمر والعربي وباستهداف منشآته العسكرية والحيوية تهدف إلى إيقاف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة والمستمرة على مرأى ومسمع العرب والمسلمين وكل العالم ولن تتوقف هذه العمليات إلا بوقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها".