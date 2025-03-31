رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي: روسيا وأميركا بدأتا محادثات بشأن المعادن النادرة في روسيا

كشف رئيس صندوق الثروة السيادي الروسي كيريل دميترييف، أن روسيا وأميركا بدأتا مناقشات حول المعادن الأرضية النادرة وحول مشاريع شتى في روسيا.

وقال دميترييف لصحيفة "إزفيستيا" إن هناك شركات أبدت بالفعل اهتماما بهذه المشاريع.

يأتي ذلك بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال اجتماع حول تطوير صناعة المعادن الأرضية النادرة في نهاية شباط الماضي أن تطوير هذا القطاع ضروري للمنافسة بنجاح في الأسواق العالمية وتطوير أهم مجالات الاقتصاد الروسي.

ولاحقا، أعرب الرئيس الروسي في مقابلة مع مقدم برامج القناة الروسية الأولى بافل زاروبين عن استعداد موسكو لعرض فرص التعاون مع الولايات المتحدة في مجال المعادن الأرضية النادرة.

وخصصت السلطات الروسية حوالي 60 مليار روبل لتطوير صناعة المعادن النادرة والأتربة النادرة ضمن مشروع "تنمية صناعة المعادن النادرة والأتربة النادرة".