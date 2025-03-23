المقاتلات السعودية تختتم تمرين العلم الأحمر

اختتمت القوات الجوية السعودية مشاركتها في مناورات تمرين «العلم الأحمر 2025» الذي نُفذ بقاعدة نلس الجوية في الولايات المتحدة، بعدما حققت حضورا بكامل أطقم المنظومة الجوية والفنية والمساندة، التي تمثلت في منظومة طائرات «تايفون»، وذلك بمشاركة نظيراتها من دول عدة شقيقة وصديقة. يعزز التمرين الاستفادة القصوى من مخرجاته لكامل الأطقم الجوية، ويرفع مستوى الجاهزية والكفاءة القتالية. كما ينسق الجهود من أجل تحقيق المواءمة العملياتية لتنفيذ عمليات مشتركة. وأكد المقدم الطيار الركن خالد النتيفي، قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة، أن التمرين يُعد من أهم التمارين في الولايات المتحدة، وجرى التحضير له خلال الأشهر الماضية؛ بهدف الاستفادة القصوى من مخرجاته لكامل الأطقم الجوية والفنية والمساندة.



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