استشهاد 86 فلسطينيا في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على قطاع غزة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استشهد 86 فلسطينيا وأصيب العشرات بجروح مختلفة في سلسلة غارات جوية إسرائيلية عنيفة الليلة الماضية شهدتها مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية في حصيلة أولية بوصول نحو 86 شهيدا وأكثر من 150 جريحا إلى مستشفيات القطاع، معظمهم من الأطفال والنساء، جراء قصف إسرائيلي استهدف منازل وخياما للنازحين ومراكز إيواء في قطاع غزة.

في السياق، أفاد الدفاع المدني الفلسطيني بوجود صعوبات كبيرة تواجه طواقمه نتيجة الغارات الجوية المتزامنة على القطاع.

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