شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اتفاق سوري ــ لبناني على وقف إطلاق النار على الحدود والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

قالت “الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام” إن وزيري الدفاع اللبناني والسوري اتفقا على وقف إطلاق النار بين الجانبين بعد اشتباكات على مدى يومين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

ونقلت “وكالة الأنباء السورية” (سانا) عن المكتب الإعلامي التابع لوزارة الدفاع السورية القول إن الاتفاق ينص أيضا على تعزيز التنسيق والتعاون بين الجانبين وفق العربية .

وفي لبنان، قالت “الوكالة الوطنية اللبنانية للاعلام” إن وزير الدفاع ميشال منسى بحث في اتصال مع نظيره السوري مرهف أبو قصرة التطورات على الحدود.

وأضافت أنه جرى الاتفاق على “وقف إطلاق النار بين الجانبين على أن يستمر التواصل بين مديرية المخابرات في الجيش اللبناني والمخابرات السورية للحيلولة دون تدهور الأوضاع على الحدود بين البلدين”.

عشرات القتلى

وأودت الاشتباكات على الحدود اللبنانية بحياة عشرة من قوات وزارة الدفاع السورية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بحسب وسائل إعلام سورية، فيما قالت وزارة الصحة اللبنانية إن سبعة لبنانيين لقوا حتفهم وأصيب 52 خلال اليومين الماضيين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق مقتل سبعة أشخاص جراء أعمال العنف على حدود لبنان الشرقية مع سوريا.

وقالت الوزارة في بيان إن “حصيلة تطورات اليومين الأخيرين على الحدود اللبنانية السورية أدت إلى استشهاد سبعة مواطنين وجرح 52 آخرين”، مضيفة أن بين القتلى فتى يبلغ 15 عاماً.

بدورها، نقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن الجيش قوله إنه “سيطر على قرية حوش السيد» الحدودية «بعد طرد مقاتلي (جماعة) (حزب الله)” اللبنانية.

عون: الرد على النيران

وأعلن الرئيس اللبناني جوزيف عون، في وقت سابق اليوم، أنه أصدر أوامر للجيش بالرد على مصادر النيران في الحدود الشرقية والشمالية الشرقية، في إشارة فيما يبدو إلى الحدود مع سوريا.

وقال عون على منصة “إكس”: “إن ما يحدث على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل به”.

وأضاف عون أنه اتصل بوزير الخارجية يوسف رجي الموجود في بروكسل، وطلب منه التواصل مع الوفد السوري المُشارك في مؤتمر دعم سوريا، “للعمل على معالجة المشكلة القائمة بأسرع وقت ممكن، بما يضمن سيادة الدولتين ويحول دون تدهور الأوضاع”.

وفي وقت لاحق، قالت وزارة الخارجية اللبنانية إن رجي بحث مع نظيره السوري أسعد الشيباني خلال لقاء في بروكسل اليوم التطورات على الحدود اللبنانية السورية، واتفقا على التعاون للحيلولة دون تدهور الأوضاع. وأضافت، في بيان، أنه “جرى الاتفاق على متابعة الاتصالات”.

ووفق ما ذكرته وكالة “رويترز” للأنباء، تبادلت قوات سورية إطلاق النار مع جنود لبنانيين وجماعات مسلحة في شمال شرقي لبنان الليلة الماضية، وفي الساعات الأولى من صباح اليوم (الاثنين)، في إطار حلقة جديدة من الاشتباكات على الحدود بين البلدين.

ويتصاعد التوتر على الحدود الجبلية منذ إطاحة فصائل معارضة قبل أشهر بالرئيس السوري بشار الأسد، حليف طهران وجماعة “حزب الله” اللبنانية المسلحة المدعومة من إيران.

واتهمت وزارة الدفاع السورية، مساء الأحد، عناصر من جماعة “حزب الله” بدخول الأراضي السورية، وخطف وقتل 3 من أفراد الجيش السوري الجديد.

ونفت جماعة “حزب الله” التورط. وقال مصدر أمني لبناني لـ”رويترز”، إن الجنود السوريين الثلاثة هم من عبروا إلى الأراضي اللبنانية أولاً، وقُتلوا على أيدي مسلحين من عشيرة في شمال شرقي لبنان كانوا يخشون من تعرض بلدتهم لهجوم.

ووفقاً لوزارة الدفاع السورية والجيش اللبناني، قصفت القوات السورية بلدات حدودية لبنانية ليلاً رداً على مقتلهم. وقال سكان من بلدة القصر التي تبعد أقل من كيلومتر واحد عن الحدود لـ”رويترز”، إنهم فروا مبتعدين عن الخليج 365 الحدودية هرباً من القصف.

وقال الجيش اللبناني في بيان الاثنين، إنه سلم جثامين القتلى السوريين الثلاثة إلى السلطات السورية، وإن الوحدات العسكرية ردت على إطلاق النار من الأراضي السورية، “وعمدت إلى تعزيز انتشارها وضبط الوضع الأمني”.

وذكر مراسل من “رويترز” على الحدود أن الجيش السوري أرسل قافلة من الجنود وعدة دبابات إلى الحدود، الاثنين. وأطلقت القوات السورية النار في الهواء أثناء مرورها عبر البلدات في طريقها إلى الحدود.

وقال ماهر الزيواني، وهو قائد فرقة من الجيش السوري تنتشر على الحدود، إن “تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت لدعم المواقع على الحدود السورية – اللبنانية، ومنع أي انتهاكات في الأيام المقبلة”.

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