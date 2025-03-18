ترامب يتعهّد بتحميل إيران مسؤولية هجمات الحوثيين

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

تعهّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتحميل إيران مسؤولية كل طلقة نار يطلقها المتمردون الحوثيون الذين يشنون هجمات على السفن التجارية.

وقال ترامب إنه سيعتبر كل إطلاق نار من الحوثيين اعتباراً من الآن، نيراناً أطلقتها أسلحة إيرانية والمسؤولون في إيران، وستحمل إيران المسؤولية وستتحمل عواقب ستكون رهيبة.

وأضاف أن “مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون والمافيا الشريرة المتمركزة في اليمن الذين يكرههم الشعب اليمني، تنطلق من إيران وتخطط لها إيران”.

يُشار إلى أن الضربات الأمريكية التي استهدفت صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين أدت إلى مقتل العشرات خلال نهاية الأسبوع.

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