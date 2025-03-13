شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة القبطية الإنجيلية تواصل جهودها الإغاثية والتنموية تحت مظلة التحالف الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

في إطار دورها الفاعل تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصلت الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية تنفيذ عدد من الأنشطة التنموية والإغاثية والصحية والاقتصادية، بالتعاون مع المؤسسات الشريكة لها، لدعم الفئات الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات.

ففي محافظة المنيا، تم توزيع 100 وجبة ساخنة للأفراد في مجتمع العمودين، بالشراكة مع جمعية الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تم توزيع 50 كرتونة مواد غذائية للأسر، استفاد منها 100 أسرة.

وفي المجال الاجتماعي، نُظّمت جلسات تأهيل للأشخاص ذوي الهمم في القاهرة والبحيرة، استفاد منها 78 فردًا، بمشاركة 17 متطوعًا، كما تم تنفيذ جلسات تنمية مهارات للأشخاص ذوي الهمم في بني سويف، استفاد منها 5 أفراد.

وعلى الصعيد الصحي، تم تنفيذ قافلتين طبيتين لأمراض العيون في محافظة المنيا، استفاد منهما 160 فردًا.

وفي محافظة بني سويف، نظّمت الهيئة تدريبًا متخصصًا في ريادة الأعمال لعدد 25 شابًا من مجتمعات شريف باشا وبياض العرب، لتعزيز قدراتهم وتمكينهم اقتصاديًا.

كما نظّمت الهيئة قافلة بيطرية مجانية في محافظة الدقهلية، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري، استفاد منها 250 أسرة، حيث شملت القافلة الفحص والكشف البيطري، التحصينات، والجراحة. كما تم تحصين 800 طائر، وتقديم خدمات بيطرية لـ 100 رأس ماشية، وعمليات جراحية لحيوانات أليفة.

تأتي هذه الأنشطة في إطار مؤسسات التحالف الوطني لتعزيز التكافل الاجتماعي، تحقيق التنمية المستدامة، من خلال العمل المشترك مع مؤسسات المجتمع المدني، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.