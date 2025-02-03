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كوريا الشمالية: لن نتسامح أبدًا مع أي استفزاز أمريكي

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كوريا الشمالية: لن نتسامح أبدًا مع أي استفزاز أمريكي

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الدمام - شريف احمد - انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها "دولة مارقة"، مؤكدة أنها لن تتسامح أبدًا مع أي استفزاز أمريكي.
وهذا أول انتقاد كوري شمالي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "لن نتسامح أبدًا مع أي استفزاز من الولايات المتحدة، وسنتخذ إجراءات مضادة قوية للرد كالمعتاد".
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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