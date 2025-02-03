شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الشمالية: لن نتسامح أبدًا مع أي استفزاز أمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتقدت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها "دولة مارقة"، مؤكدة أنها لن تتسامح أبدًا مع أي استفزاز أمريكي.

وهذا أول انتقاد كوري شمالي لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية: "لن نتسامح أبدًا مع أي استفزاز من الولايات المتحدة، وسنتخذ إجراءات مضادة قوية للرد كالمعتاد".