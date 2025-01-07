شدّد رئيس حزب "التّوحيد العربي" ​وئام وهاب​، في تصريح، على أنّه "على الأخوة الأكراد أن يدركوا أنّ الحماية الأميركيّة لا تدوم. قلنا لهم هذا سابقًا ونكرّره، لأنّ تقسيم سوريا سيقسم المنطقة، واستقرار سوريا يريح كلّ المشرق العربي".

كانت هذه تفاصيل خبر وهاب للأكراد: الحماية الأميركية لا تدوم وتقسيم سوريا سيقسم المنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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