جعجع وعقيلته التقيا هوكشتاين وجونسون في معراب

التقى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع وعقيلته النّائبة ستريدا جعجع، في دارتهما في معراب، المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين ترافقه السّفيرة الأميركية ليزا جونسون. وخلال الزّيارة، قدّمت جعجع للموفد الأميركي هديّةً تذكاريّةً، عبارة عن نسخة خاصة من كتاب "النّبي" لجبران خليل جبران.

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