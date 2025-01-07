أتى كلام المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين خلال فطور صباحي أقامه النّائب فؤاد مخزومي، ليعبّر عن دعم بلاده لانتخاب رئيس للجمهوريّة في لبنان، لكنّه لم يحصر الدّعم فقط بقائد الجيش العماد جوزاف عون، بل قال: إنّه ليس الوحيد.
وبحسب معلومات "النشرة"، أنّ اتصالات بدأت في السّاعات الماضية، بعد اجتماع رئيس مجلس النّواب نبيه بري والموفد الأميركي، بين هوكشتاين وواشنطن وعواصم أخرى، بشأن دعم مرشّح آخر أيضًا لرئاسة الجمهوريّة في لبنان، يكون بمثابة مرشّح توافقي بين القوى السّياسيّة اللّبنانيّة.
وأضافت المعلومات أنّ السّاعات الثّماني والأربعين المقبلة، الّتي تسبق جلسة الخميس الانتخابيّة، ستشهد ولادة اتفاق حول مرشّح تسوية يجري انتخابه في المجلس النّيابي.
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": اتصالات دولية لطرح مرشح توافقي لرئاسة الجمهورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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