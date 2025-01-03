"الجهاد الإسلامي": نجدد مطالبة سلطة رام الله بوقف اعتداءاتها على أهلنا والتوقف عن الحصار وملاحقة المقاومين

دانت حركة" الجهاد الإسلامي"، إطلاق "أجهزة أمن سلطة رام الله الرصاص عمدا على منزل عائلة الحاج في مخيم جنين"، لافتةً الى أننا "نجدد مطالبة السلطة بوقف اعتداءاتها على أهلنا والتوقف عن حصار المخيم وملاحقة المقاومين".

وفي وقت سابق، ذكرت قناة "الجزيرة" أن "فلسطينيا وابنه لقيا مصرعهما وأصيبت ابنته في إطلاق نار كثيف وقع في حي الحواشين وسط مخيم جنين في الضفة الغربية، في الوقت الذي اتهمت فيه كتيبة جنين أمن السلطة الفلسطينية بقتل 16 مواطنا فلسطينيا بدم بارد".

ولفتت عائلة الحاج بجنين، للجزيرة"، الى أن "قناصا من أجهزة الأمن التابعة للسلطة كان يتمركز بالجبل المحيط بالمخيم قنص المواطن محمود الحاج الجلقموسي (43 عاما) وابنه قسم الحاج (14 عاما)، وأصاب ابنته بجراح خطيرة، مشيرة إلى أن الأب كان يقوم بتعبئة الماء على سطح المنزل قبل قنصه وابنه".