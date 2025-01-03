الخارجية الأردنية: الصفدي أكد لوزير الخارجية السوري وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها

أعلنت الخارجية الأردنية، أن "وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد لنظيره السوري أسعد الشيباني وقوف الأردن الكامل مع سوريا وشعبها في هذه المرحلة التاريخية"، لافتةً الى أن "الوزيرين بحثا تطورات الأوضاع بسوريا وسبل التعاون في مواجهة تحديات المرحلة الانتقالية".

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